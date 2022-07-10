نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك” موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 kg.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على لينك موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023، وما هي الأوراق التي ستكون مطلوبة منكم، حيث يبحث السادة والسيدات أولياء أمور الطلاب عن كيفية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال “الحضانة” في المدارس التجريبية واللغات، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الخطوات الصحيحة اللازمة لعمل التقديم بشكل صحيح، وما هي الشروط المطلوبة منكم، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الرسمية الرابط المخصص لذلك، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

وزارة التربية والتعليم رياض الاطفال

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية منذ فترة عن فتح باب التقديم الإلكتروني على صفوف رياض الأطفال بمختلف المدارس المصرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وهذا سواء كانت مدارس تجريبية عربي أو لغات أو مدارس حكومية، حيث قامت الوزارة مشكورة بالإعلان عن اللينك الذي سيتاح من خلاله التقديم، وما هي الشروط والمستندات المطلوبة.

فترة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

وتم الإعلان عن الموعد الذي يتاح فيه التقديم في رياض الأطفال، وننوه على السادة أولياء الأمور تذكير بعضهم بالموعد، حيث إنه في حالة غلق التسجيل للمدارس لرياض الاطفال، فإنه سيتعين عليك الانتظار حتى العام القادم حتى يقوم أولياء الأمور بالتقديم، فسارعوا بالتسجيل.

حيث بدأ التسجيل من يوم 1 يوليو 2022 المنصرم.

وآخر يوم للتسجيل هو 30 يوليو 2022.

وننصحكم بمسارعة التسجيل، وهذا للحصول على أفضلية أسبقية التسجيل.

كما وقد تابعنا معكم في موقع ثقفني رابط التقديم على مسابقة 30 الف معلم 2022، فتابعوا معنا سيداتي سادتي.

شروط تقديم رياض الأطفال 2023

وأما بالنسبة للشروط التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها وهذا للقبول في مدارس التعليم الحكومية فهي جاءت كالآتي، وهي تتشابه في بعض النقاط مع الصف الأول الابتدائي، والضوابط والتعليمات كالآتي:

أن يكون التقديم في أحد المدارس الموجودة في الحيز السكني للطالب.

بالنسبة لسن الطفل فيجب ألا يزيد عمره عن 6 سنوات، ويجب ألا يقل سن الطفل عن 4 سنين، وهذا في تاريخ 1 أكتوبر 2022.

بعد الإعلان عن النتيجة يتم عمل مقابلة شخصية للطالب وولي الأمر، والتي يجب عليهما اجتيازها للقبول.

تسديد مصاريف المدرسة المقدم عليها، وهذا بعد الإعلان عن نتائج القبول في مدة أقصاها 15 يوما.

رابط موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

وسنتابع معكم الخطوات السليمة التي يمكنكم من خلالها التقديم لأبنائكم وبناتكم في المدارس التجريبية إلكترونيا عبر بوابة التقدم الالكتروني لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية والرسمي للغات 2022-2023، فتابعوا الخطوات الموضحة للتقديم في المدارس التجريبي لعام 2023:

يذهب ولي امر الطالب إلى موقع التقدم بمدارس رياض الأطفال عبر اللينك الرسمي kg.emis.gov.eg .

. اضغط على زر انشاء حساب لولي الأمر (مستخدم جديد).

أدخل بيانات ولي الأمر الأساسية (الاسم الربعاي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، النوع).

ثم بعدها اكتب بيانات التواصل مع ولي الامر (رقم الموبيل، رقم التليفون، البريد الالكتروني، المحافظة، العنوان، الوظيفة).

بعدها أدخل كلمة المرور الخاصة بولي الأمر للحساب الجديد، ثم اضغط على تسجيل.

بعدها تعود إلى الصفحة الرئيسية وتسجل الدخول بالرقم القومي وبكلمة السر.

ثم بعدها اختر نوعية المدارس (تجريبي)، والمحافظة.

اكتب بيانات الطفل كما هو موضح في الفيديو بالأعلى.

اضغط على بدء تسجيل طلب التقديم الإلكتروني.

قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقديم بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من التقديم قم بالحفظة، واضغط على طباعة الطلب المقدم، واحتفظ بها.

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