وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية: علاقاتنا بمصر قوية وهناك توافق في الرؤى للتصدى لمسيسى الإسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 08:23 مساءً -

أكد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، لهما بصمات كبيرة من خلال الخدمات التي تم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر والمناسك منذ دخول الحاج إلى المطارات حتى الانتهاء من المناسك.

والتقى رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية، بالدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية مساء اليوم الأحد، الأول من أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى، وقال إن التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة التي لم يسبق لها مثيل، موضحاً أن الأمير محمد بن سلمان يأخذ بكل جديد ويطور ويسعى لخدمة الإنسانية والمسلمين من خلال العناية الكبيرة التي يوليها لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية مواكبة للتطور التكنولوجي، ومن أمثلة ذلك "الروبوت" الذى يسعى بين الناس في الأماكن التي يتكاثر فيها الحجاج ومن خلاله يتحدث الحاج بالصوت والصورة مع المفتى، الذين يبلغ عددهم بوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 480 مفتي منهم 177 مفتي بالكبائن التي توجد بالمشاعر متواصلين مباشرة "بالروبوت" والهاتف اليدوي والرد الفوري على جميع الاستفسارات، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتطوير منظومة فلترة الهواء بالمساجد، ففي مسجد نمرة الذى يستوعب 150 ألف حاج في خلال الساعة الواحدة يتم فلترة الهواء مرتين، ويأتي بهواء جديد مع منظومة التكييف التي عمت المسجد وكذلك مسجد الخيف، ومسجد المشعر الحرام.

وشدد على أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع مصر بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة العربية السعودية لعلماء مصر، وما يكنه أيضاً العلماء المصريين من احترام لعلماء المملكة، وقال أن الوزارة تتعاون مع دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر، والجميع متفق على تحديد المسار الذى تم اختطافه في فترة من الزمن من خلال تسيس الدين، ونعمل وفقاً لما جاء في القران الكريم والسنة النبوية ونشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية.