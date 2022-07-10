خطة طوارئ فى جنوب سيناء استعدادًا لمؤتمر المناخ

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى صراع مع الزمن لإنجاز المشروعات الضخمة التى ستحدث تغيير شامل فى خريطة شرم الشيخ السياحية، والارتقاء بها لتتبوأ مكانتها اللائقة على مستوى المدن السياحية فى العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده خالد فودة، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذى لـ 27مشروعا الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى والمستشار المالى للمحافظة.
ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة طوارئ عاجلة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات يوميا، وإسناد المهام اليومية للمسئولين، والوقوف على معوقات التنفيذ وتذليلها، لضمان إنهاء المشروعات فى منتصف شهر أكتوبر المقبل، لتكون المدينة مستعدة لاستقبال الوفود الخاصة بتسكين المشاركين فى المؤتمر.
كما طالب بضرورة إعلان حالة الطوارئ، وتكثيف الأعمال والعمالة اللازمة فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات مكوكية لكبار المسئولين فى الدولة لمتابعة تلك المشروعات.
وأكد المحافظ أنه على ثقة تامة من إنجاز تلك المشروعات فى مواعيدها المحددة، خاصة أنه يوجد تنسيق تام بين كافة أجهزة الدولة، وليس أجهزة المحافظة فقط لإنجاز تلك المشروعات.
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