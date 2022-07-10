حملات متنوعة بشمال سيناء والمنيا خلال أيام عيد الأضحى لردع المخالفين

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة شمال سيناء، شنت مدينة العريش حملة نظافة تعمل من الساعة الخامسة مساء وحتى مساء اليوم للوصول بمستوى نظافة وانارة يليقان بمستوى المدينة، وتم إنزال معدات وأفراد الشركة خلال أيام العيد بجميع مناطق الخدمات، فضلا عن رفع كافة مقالب القمامة والرتش، والاستجابة لشكاوى المواطنين، سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعى أو الواردة للغرفة.

كما خرجت على التوازى نوبتجية الإدارة الهندسية لملاحقة أى خارجين على القانون بالبناء داخل المدينة أو بالأحياء، وتجهيز معدات لسحب الخلاطات ومواد البناء وإنذار المخالفين، فيما لايزال العمل مستمرا لرفع جلود الأضاحى ومقالب القمامة، مع توفير معدات المجلس ورفع درجة الاستعداد تحسبا لأى طارئ.

وقرر سعد خليل البغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة فى وسط سيناء تفعيل غرفة العمليات بجميع القطاعات الخدمية لمتابعتها لضمان وصول الخدمة على أعلى مستوى للمواطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارات الخارجية الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال 24 ساعة يوميا لتقديم جميع الخدمات لمواطنى مركز ومدينة الحسنة.

وشدد على ضرورة التواجد المستمر للجميع حرصا على تأدية مصلحة المواطن والاستعداد التام للتعامل مع أى أزمة قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.. كما تم المرور على الوحدة الصحية بمدينة الحسنة للتأكد من انضباط الطاقم الطبى المتواجد والتعرف على خطة العمل خلال أيام العيد وتوفير جميع الأدوية الطبية اللازمة لجميع الحالات من المرضى، فضلا عن تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامة جميع المواطنين، وكذا متابعة سير العمل بالإدارة الزراعية.

وفى محافظة المنيا، تابع المحافظ أسامة القاضى الحملات اليومية التى تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة خلال عطلة العيد فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإنارة ومتابعة سير العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات ومختلف القطاعات وتكثيف الحملات التموينية، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للمجازر وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد، حيث تم إيقاف مخالفة بناء بعزبة الرملة بجبل الطير البحرية بسمالوط، كما تم إزالة تعدى بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بدير جبل الطير، بجانب تنفيذ حملة للنظافة ورفع الإشغالات بقرية شوشة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بحى جنوب المدينة ونقلها للظهير الصحراوى.

كما تم إزالة 3 حالات تعدى بقرية أبشاق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.