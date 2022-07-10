«تضامن الشرقية»: توزيع 315 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، 315 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية فى 20 قرية بمركز أولاد صقر؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية.





وصرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية عبد الحميد الطحاوى، اليوم الأحد، بأنه يتم اختيار الأضاحى بعناية شديدة وذبحها وفق الشريعة الإسلامية فى المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وتحت إشراف الأطباء البيطريين القائمين بالعمل بالمجازر. وأشار الطحاوى إلى أن ذبح الأضاحى يأتى فى إطار مشروع صك الأضحية، الذى أطلقته جمعية الأورمان، ومخصص لمحافظة الشرقية به 28 ألف كيلو لحوم مستوردة برازيلية و315 رأس ماشية، مضيفا أنه يتم التوزيع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المنتشرة فى أرجاء المحافظة، والتى قامت بإجراء أبحاث اجتماعية وتحديد الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا؛ لتوزيع اللحوم عليهم وإدخال الفرحة والبهجة والسرور فى قلوبهم.

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