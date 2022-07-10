القاهرة والأقصر ضمن أشهر المقاصد السياحية فى العالم خلال 2022

جدة - نرمين السيد - نشر موقع Tripadvisor، والذى يعتبر من أشهر المواقع السياحية المتخصصة فى تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، قائمة بأفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، حيث جاءت مدينتى القاهرة والأقصر ضمن هذه القائمة.





جاءت مدينتا القاهرة والأقصر ضمن قائمة بأفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، حسبما نشرها موقع Tripadvisor، تحت عنوان "المقاصد السياحية الأفضل والأشهر فى العالم"، وفقا لتجارب الزائرين.

وأشار الموقع إلى أن مدينة القاهرة تجمع بين العراقة والحداثة وأنها واحدة من أكبر المدن فى الشرق الأوسط، فهى مدينة الألف مئذنة ومدينة رائعة لاكتشاف التاريخ والثقافة المصرية.

كما نوه إلى العديد من الأنشطة التى يستطيع السائح الاستمتاع، بها مثل زيارة المواقع الأثرية بها وأهرامات الجيزة والقيام بالرحلات النيلية.

أما عن مدينة الأقصر، فقد أشار الموقع إلى الأنشطة المتميزة التى يستطيع السائح ممارستها بها مثل القيام برحلات البالون الطائر والتحليق فوق وادى الملوك، إلى جانب زيارة المواقع الأثرية الفريدة والمعالم السياحية بالبر الغربى والشرقى بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية ممتعة بين الأقصر وأسوان.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، كانت قد نظمت فعاليتين كبرتين فى القاهرة والأقصر خلال عام 2021 حيث أقيم فى القاهرة فعالية "موكب المومياوات الملكية" فى أبريل 2021 لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فى موكب مهيب، وفى الأقصر تم تنظيم فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» فى نوفمبر 2021 والتى تهدف للترويج السياحى لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح فى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختيارات تأتى طبقا للتعليقات والتقييمات التى يدونها المسافرون للأماكن التى يمكن زيارتها والأنشطة التى يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بموقع Tripadvisor.