وفد كنسى من مطرانية مطروح لتهنئة قيادات المحافظة بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أرسل الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، وفدا من الآباء الكهنة، وذلك لتقديم التهنئة اليوم بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة مطروح.





وزار الوفد مبنى المحافظة وكان فى استقبالهم، خالد شعيب محافظ مطروح، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

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