إزالة 10 تعديات بناء بمراكز وأحياء أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم شن عدة حملات مكبرة للتصدى لعمليات البناء المخالف ومنع أية تعديات على أراضى زراعية، بالإضافة إلى إزالة بعض التعديات فى مهدها، وذلك بحى شرق وقرى مراكز ساحل سليم والقوصية وديروط والبدارى ومركز أسيوط، أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء فى مهدها.





وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأحد، إلى أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد علاء عبد الجابر، بالإشراف ومتابعة تنفيذ حملات الإزالة لأية تعديات، بالإضافة إلى متابعة عمليات رصد أية تعديات جديدة قد تحدث، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة، لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية. وشدد المحافظ على ضرورة إزالة أية تعديات فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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