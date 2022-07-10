توزيع 70 رأسًا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، إن إجمالى الأضاحى التى تم توفيرها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، بلغ 70 رأس ماشية يتم ذبحها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة.





وأشاد المحافظ، فى تصريح اليوم الأحد، بشركاء التنمية من الجمعيات الأهلية للدعم والتعاون المتواصل لخدمة الفئات المستحقة، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الدائمة بالرعاية الشاملة لهذه الفئات، موجها مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بضمان وصول اللحوم لكافة المستحقين.

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