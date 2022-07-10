محافظ الجيزة: ذبح 2048 أضحية بالمجازر الحكومية خلال أول يومين للعيد

جدة - نرمين السيد - صرح محافظ الجيزة أحمد راشد، بأن المجازر الحكومية بالمحافظة، استقبلت 2048 أضحية للمواطنين خلال أول يومين لعيد الأضحى المبارك، مما يعكس الالتزام والاستجابة من المواطنين على الذبح بالمجازر، وكذك الفعالية التى حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.





وأضاف راشد - فى بيان اليوم الأحد- أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام. وأوضح أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد لذبح الأضاحى، مؤكدا استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات فى تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء أجازة العيد.

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