أسقف أبنوب والفتح يهنئ محافظ أسيوط بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





كان فى استقباله والوفد المرافق عصام سعد محافظ أسيوط، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. كما قدم التهنئة هاتفيا، للواء عمر السويفى مدير الأمن، وكذلك زار الأنبا بيسنتى والوفد المرافق مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وجامعة أسيوط حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

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