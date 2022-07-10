«السكة الحديد» تحذر من التطبيقات الوهمية لحجز تذاكر القطارات

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من تواجد بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التى تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، مؤكدة أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.





وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الأحد، أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم (ENR) على أجهزة آيفون، وباسم (قطارات مصر حجز واستعلام) على أجهزة Android، مشددة على أنه لا يمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر. وناشدت جمهور المواطنين باستخدام التطبيق الرسمى الوحيد المعلن، والإبلاغ الفورى لكافة الجهات المختصة عن أية تطبيقات مزيفة، مشيرة إلى أن طريقة حجز تذاكر القطارات عن طريق التطبيق الرسمى لسكك حديد مصر للأندرويد: (play.google.com/store/apps/details) وللأيفون: (apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902).

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