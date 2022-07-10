35 ألف زائر لحديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأضاف رجائى، اليوم الأحد، أنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة، خصوصا خلال فترة العيد.

وأوضح أن حديقة الحيوان بدأت فى استقبال زوارها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، منوها بأن الحديقة شهدت فى أول أيام العيد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.

وأضاف أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة، مثل سبع البحر من دولة أوروجواى، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، لافتا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أى أعباء مالية.. مبينا أنه يتم يوميا إقامة عرض للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، فضلا عن عرض تدريبى لسباع البحر (راكون).

كما أوضح أنه تم التعاقد مع شركة أمن جديدة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين، إضافة لشركة نظافة جديدة للمحافظة على المظهر الجمالى للحديقة، فضلا عن تواجد سيارتى إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أى طارئ، إضافة إلى تدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الأزمات وإخلاء الحديقة.

وتابع: أنه تم زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل بعض الخدمات الترفيهية لإدخال البهجة على المواطنين منها ملاهى للأطفال وسينما (7d)، وطفطف وعربات كهربائية لتيسير التنقل داخل الحديقة، إضافة إلى البدالات المائية.