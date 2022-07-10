8 ملايين جنيه من «التضامن» لحفر آبار بالشيخ زويد

وقال المحافظ، فى بيان اليوم الأحد: "إنه سيتم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إنشاء بئر مياه بمحطة تحلية بطاقة 250 مترا مكعبا يوميا؛ لتوفير مياه الشرب للأهالى".
وأوضح أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى إفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط بتكلفة 97 مليون دولار ليتم افتتاحها فى أكتوبر المقبل، حيث يسير العمل بها على قدم وساق، وتقام فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش، وتبلغ طاقتها الإنتاجية كمرحلة أولى 100 ألف متر مكعب فى اليوم، تزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم.
وأشار إلى أن المحطة الجديدة ستقوم بتغذية مدن (العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة) بمياه الشرب، وسيتم ربطها على خط الـ700 ملليمتر لتغذية العريش والشيخ زويد، إلى جانب إنشاء خط جديد 600 ملليمتر لتغذية مدينتى الحسنة ونخل فى وسط سيناء بالمياه.
ومن ناحية أخرى، صرح المحافظ بأن الهدوء يسود المحافظة والمواطنين يواصلون الاحتفال باليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ويواصل المواطنون الاحتفال بالعيد لليوم الثانى بالخروج الى الشواطئ، ويواصل الأطفال والشباب فرحتهم وابتهاجهم بالتسابق على ركوب الإبل والخيول، علاوة على تنظيم مسابقات رياضية احتفالا بهذه المناسبة.
وتستقبل مراكز الشباب المواطنين لقضاء العيد فى إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، حيث استقبلت مراكز شباب العريش وبئر العبد والشيخ زويد الجمهور والأطفال من الصباح الباكر وتم توزيع الهدايا ولعب الأطفال عليهم، وتقديم الفقرات الترفيهية والفنية والرياضية وعروض استعراضية وألعاب إليكترونية ومسابقات.
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