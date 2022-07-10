الجمعة المقبلة.. مختار جمعة يكرم أوقاف القاهرة

جدة - نرمين السيد - يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة، الجمعة المقبلة، لما قامت به من جهد مشكور فى تنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك، وما تقوم به من أنشطة دعوية وتوعوية وتثقيفية متميزة وبخاصة فى البرنامج الصيفى للطفل.





إضافة إلى ماحققته من إنجاز غير مسبوق فى مشروع صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام حيث تجاوز ما حققته فى صكوك الأضاحى هذا العام ثلاثين مليون جنيه وما حققته فى مشروع صكوك الإطعام أكثر من خمسة ملايين جنيه. فى سياق متصل، يلتقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد عبد العال محافظ القاهرة بقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة، وذلك بديوان عام المحافظة، بمناسبة العيد القومى لمحافظة القاهرة. وسيتم خلال اللقاء إطلاق توزيع ثلاثة أطنان من صكوك أضاحى الأوقاف البلدية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمناسبة عيدها القومى.

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