رئيس مياه القناة: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أعلن عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن جميع القطاعات بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بوجود قصور أو كسر فى الشبكات.





وقال عبد الحميد عصمت، إن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى إقليم محافظات القناة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، من أول أيام عيد الأضحى، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أى أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة.

وأكد عبد الحميد عصمت، إلى متابعته المستمرة مع رؤساء القطاعات والمناطق وغرفة طوارئ، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين فى المواقع الهامة، بالإضافة إلى متابعته كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا.

وناشد عبد الحميد عصمت، المواطنين فى محافظات القناة الثلاثة، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحى، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحى، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحى، مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك