مجازر كفر الشيخ تستقبل 1140 أضحية لذبحها بالمجان خلال العيد

جدة - نرمين السيد - شهد 16 مجزرا ونقطة ذبح بالمدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، توافد الأهالى والجمعيات لذبح الأضاحى مجانا، وتقديم كل الخدمات البيطرية، والكشف الظاهرى على الماشية، والكشف على اللحوم بعد الذبح.





وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى المجازر ونقاط الذبح، موجها الشكر لكل المسئولين بالمجازر ونقاط الذبح لتقديمهم جميع الخدمات للمواطنين وأعضاء الجمعيات المتعددة، مثنيا على الأهالى الذين توجهوا للمجازر لذبح الأضاحى مجانا، والاستفادة من كافة الخدمات البيطرية المقدمة بالمجازر.

وقال محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن عدد الأضاحى التى استقبلتها المجازر ونقاط الذبح، اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، 566 أضحية خلال 122 ساعة فقط، ومازال العمل مستمر فى جميع المجازر.

وأضاف بشار: "يتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح للتأكد من توافر جميع الشروط الصحية وصاحبتها للاستهلاك، وتأتى المحافظة فى الترتيب الثانى على مستوى الجمهورية فى عدد الأضاحى بالمجازر الحكومية حتى الآن، بفضل تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ باجمالى 1140 أضحية، خلال يومى العيد".

وقال الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد.

وأكد أنه يتم استقبال أضاحى المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجانا بدءا من استقبال الأضاحى وإجراء الكشف البيطرى عليها ظاهرا لضمان سلامتها،وخلوها من العيوب،إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

وأضاف الدكتور أسامة عوض، مدير المجازر: "نقدم عددا من الخدمات لأهالى المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبى الظاهرى على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح، وفى حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالى هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحى مجانا، والمجزر به كل الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها فى حالة انقطاع المياه، ولكن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب".