محافظ بنى سويف يوجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى خلال أيام العيد

وذكر بيان صدر عن المحافظة، اليوم، أن مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، تابع تنفيذ إدارة تموين ببا لحملة مرورية على المخابز البلدية بدائرة المركز، والتى أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمخالفات متنوعة شملت 7 محاضر توقف عن الإنتاج وغلق المخابز أثناء فترة العمل الرسمية، و4 محاضر نقص وزن و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
وفى مركز سمسطا برئاسة ناصر سيف النصر رئيس المركز، تابعت الإدارة الصحية "قسم مراقبة الأغذية" بحملة تفتيشية استهدفت المطاعم والكافيهات بنطاق المدينة، وقد اسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالمطاعم (كفتة وسجق ومخلل وطماطم).
وسحبت الحملات التفتيشية عينات غذائية لإرسالها للمعامل المختصة بمديرية الصحة للتأكد من صلاحيتها، بجانب تحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، بينما قامت إدارة التموين بالمرور على مخابز البلدية للتأكد من عملها طوال إجازة أيام العيد طبقا لتوجيهات المحافظ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.
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