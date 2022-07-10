شيخ الأزهر مهنئًا السعودية بنجاح موسم الحج: سهروا على راحة الحجاج

جدة - نرمين السيد - هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تبذلها المملكة العربية السعودية فى خدمة ضيوف الرحمن.





وأكد شيخ الأزهر تقديره للدور الكبير الذى تقوم به المملكة فى توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر. وأعرب شيخ الأزهر عن شكره للمملكة العربية السعودية؛ قيادة وحكومة وشعبا، على ما بذلته من جهود كبيرة فى استضافة مليون حاج هذا العام فى ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة، مؤكدا أن حج هذا العام شهد نجاحا كبيرا فى ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا، مشيدا بجهود وزارة الشئون الإسلامية فى توعية وإرشاد الحجيج والتيسير عليهم بما يمكنهم من أداء مناسك الحج فى انسيابية تامة وسهولة ويسر.

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