شاطئ ذوى الهمم بالإسكندرية يستقبل 95 طفلًا كفيفًا فى أول يومين بالعيد

وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كامل الدعم لذوى الهمم، وجميع الخدمات وتوفر كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.
وأضاف أنه جرى رفع الجزء المخصص للمكفوفين بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة درجة الاستعداد لسهولة التحرك بحرية وبأمان داخل المياه وذلك مع وجود فرق رقابة للحفاظ على سلامتهم.
ومن جانبه أوضح جمال رشاد، أن شواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال الجمعيات وأبنائنا من ذوى الهمم، مشيرا إلى أن الشواطئ استقبلت 34 جمعية خيرية إجمالى عدد أفراد 3150 فردا، من بينها جمعيات مخصصة لخدمة ذوى الهمم وذلك خلال شهر يونيو.
وأكد رشاد أنه بناء على تكليفات المحافظ فإن جميع الشواطئ على استعداد تام، لاستقبال كافة الجمعيات الخيرية والجمعيات المخصصة لخدمة ذوى الهمم، وكذا الأطفال بلا مأوى للاستمتاع بالشواطئ من خلال التنسيق مع الإدارة لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد للرواد من أبناء الجمعيات.
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