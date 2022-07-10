إزالة 16 حالة تعدٍ على أرض زراعية فى بنى سويف (صور)

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جاء ذلك لتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.
وكشف تقرير أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، واستعرضه المحافظ اليوم الأحد، وصدر به بيان عن المحافظه إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 16 حالة تعد"متغيرات مكانية" منها 11 حالة بناء خارج الحيز العمرانى، و5 حالات داخل الحيز، وذلك بمراكز: ناصر، الواسطى، ببا، بنى سويف،ببا، وسمسطا، حيث تم ذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتى تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة المهندس عماد محمد محمود وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالا لإجازة العيد.
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