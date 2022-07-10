الأولى من نوعها.. فتح باب الالتحاق بـ5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تقرر فتح باب الالتحاق لحملة الشهادة الإعدادية فى خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية للمرة الأولى فى مصر، بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعدد من الشركاء من قطاعى الأعمال العام والخاص، يأتى انطلاقا من جهود الدولة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى والتقنى للارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية.





وأوضح مجاهد - فى تصريح اليوم الأحد - أنه سيتم غلق باب الالتحاق بتلك المدارس يوم 20 يوليو الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت فتح باب التقديم للطلاب من حملة الشهادة الإعدادية على المنصة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضى.

وأضاف أن المدارس الخمس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هى الأولى من نوعها فى التعليم الفنى بخمس محافظات، وهى: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، ومدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).

وبين أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بهذه المدارس اعتبارا من بداية العام الدراسى الجديد (2022 - 2023)، منوها بأن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هى نموذج يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية الخاصة بالمدرسة، والتى تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على نظام الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولى لتأهيل طلاب التعليم الفنى لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك ضمن الجهود التى تبذلها الوزارة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفنى فى مصر.

وعن إجراءات التقديم، قال الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة إن التقديم للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يتم إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتسجيل بالبريد الإلكترونى الموحد أو الشخصى الخاص بالطالب أو رقم هاتفه المحمول، واستيفاء باقى البيانات المطلوبة، واختيار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تحت النظام التعليمى المناسب للطالب، والموقع الإلكترونى لتسجيل الطلاب هو: (dualedu.moe.gov.eg/login).

ونوه بأن الدراسة فى المدارس الدولية الخمسة للتكنولوجيا التطبيقية مجانية شأنها شأن المدارس الرسمية التابعة للوزارة، موضحا أنه للاطلاع على شروط التقديم للمدرسة والقبول وتفاصيل إضافية حول هذه المدارس يمكن الدخول على الرابط التالى:

(blob:web.whatsapp.com/72b1cffc-3f98-48d0-8f32-64cb47dfe732).

حيث يشمل خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية، كما أنه تم إطلاق موقع دليل المدارس:

(blob:web.whatsapp.com/72b1cffc-3f98-48d0-8f32-64cb47dfe732).