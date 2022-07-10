ذبح 394 رأس أضحية بالمجازر الحكومية فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وصرح مدير مديرية الطب البيطرى الدكتور إبراهيم محمد متولى، اليوم الأحد، بأنه تم تشكيل لجان للمرور على المجازر؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على استعدادها لاستقبال الأضاحى، والتأكد من التزام الاطباء بالمجازر فى أعمال النوبتجيات المكلفين بها، مشيرا إلى أنه يتم الكشف على الأضاحى بكافة أنواعها، وفى حالة الاشتباه فى أى منها يتم استبعادها على الفور وإعدامها.
وفى سياق متصل، أشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب بمجهودات الطب البيطرى خلال عيد الأضحى والإشراف على أعمال ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية ومنع الذبح فى الطرق أو الشوارع؛ حفاظا على سلامة اللحوم وعدم تلوث البيئة وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تكثيف الحملات على محال بيع اللحوم؛ للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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