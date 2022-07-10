صحة البحر الأحمر: الكشف على 1087 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الشيخ الشاذلى

جدة - نرمين السيد - ذكرت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر أنه تم الكشف على 1087 مواطنا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بالوحدة الصحية بالشيخ الشاذلى التابعة لإدارة مرسى علم الصحية، وذلك لمدة 6 أيام.





وأوضحت المديرية، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم تنظيم هذه القافلة فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر. وأضافت أنه تم إجراء 181 فحصا معمليا و41 أشعة وسونار و58 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وصرف العلاج بالمجان؛ لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن المحافظة.

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