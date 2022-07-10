الصحة: البعثة الطبية للحج تقدم خدماتها التوعوية بخيام الحجاج المصريين تزامنا مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 04:25 مساءً - الصحة: مرور دوري للبعثة الطبية على مستشفيات عرفات ومني للاطمئنان على الحجاج المصريين

الصحة: غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومي الوقوف بعرفات ومني وتواصل عملها خلال أداء المناسك

أكدت وزارة الصحة والسكان، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات السعودية، مشيدة بجهود السلطات الصحية السعودية، في خدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة، وفي جميع أماكن تواجد الحجاج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 17 حالة، خرج منهم 7 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 10 حالات فقط حتى مساء أمس.

وأوضح «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية ل5 حجاج يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تعليق عمل عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، بمقرات إقامة الحجاج المصريين في الفنادق السعودية «مؤقتا» ومتابعة الحجاج في خيام إقامتهم بالمشاعر المقدسة.

ولفت «قنديل» إلى أن البعثة الطبية للحج تقوم بالمرور علي خيام الحجاج المصريين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية خلال فترة أداء المناسك والتأكيد على ضرورة عدم تبادل الأدوات الشخصية، وغسل الأيدي باستمرار، والحرص والنظافة الشخصية، ونظافة أماكن الإقامة، والتخلص من بقايا الأطعمة أولا بأول، تجنبا للإصابة بالنزلات المعوية وإلقاء المخلفات وبقايا الأطعمة في الأماكن المخصصة لها، واستخدام المطهرات باستمرار .

ونوه «قنديل» إلى أنه بعد انضمام فريق البعثة الطبية بالمدينة المنورة إلى الفريق المتواجد بمكة، تم تقسيم فريق البعثة إلى عدة مجموعات تعمل على مدار اليوم للمرور على المستشفيات بالمشاعر المقدسة للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، وتقديم التوعية للحجاج بالمخيمات، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين تحسبا لوجود حالات طارئة تستدعي تقديم المشورة الطبية.

وأكد «قنديل» استمرار عمل غرفة طوارئ البعثة في تلقي اتصالات الحجاج المصريين، والتي بلغت 240 اتصالا خلال أيام التروية وعرفات، حيث تركزت معظم الاستفسارات حول طلب المشورة الطبية، والاستفسار عن مواقع الخيام .

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .