جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضح الخبراء أن هناك ارتفاعًا فى نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

الاسكندرية 30 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 32 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 33 23

بورسعيد 29 24

دمياط 30 25

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الاسماعيلية 33 23

السويس 33 24

العريش 30 25

رفح 30 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 29

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 24

بنى سويف 35 25

المنيا 36 26

أسيوط 36 26

سوهاج 37 27

قنا 38 28

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

ادفو 42 29

أبوسمبل 41 29

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 35 28

ابو رماد 36 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 25

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا معتدل ليلا والعظمى بالعاصمة 33 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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