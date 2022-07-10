«الإنتاج الحربى» تبحث مع ممثلى «إم جلورى» الإماراتية سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع الدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلورى" القابضة الإماراتية وعدد من المسئولين بالشركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.





وحضر كل من المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار السيد الوزير لصناعات السيارات والمهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى)، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير مرسى إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذى للتعاون المشترك بين "الإنتاج الحربى" و"إم جلورى" فى مجال التصنيع المشترك لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات البيك أب "EM" والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك من خلال تأسيس شركة (مصرية – إماراتية) لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية، لافتا إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج الفعلى خلال النصف الأول لعام 2023.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا التعاون يأتى فى ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، كما يأتى هذا التعاون تحقيقا لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة وذلك دعما لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة، مشددا على أن الانتقال إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وقد حققت مصر إنجازات مهمة فى مجالات الاستدامة والطاقة البديلة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الحكومية الطموحة فى هذه المجالات.

بدورها، أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلورى" الإماراتية أن الجانبين يستهدفان تلبية احتياجات السوق المحلى والإفريقى من هذا النوع من السيارات البيك أب التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، مضيفة أن السيارات تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوى ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق.

وأشارت العزعزى، إلى أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة وتساهم فى تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

وأشادت العزعزى بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين.. مؤكدة أن المناخ الاستثمارى فى مصر جاذب بالرغم من مختلف التحديات التى تواجهها مؤخرا مثلها مثل باقى دول العالم.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الصناعى المشترك مع مختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة فى مجال إنتاج المركبات بالسوق المصرى لتوطين هذه الصناعة الحيوية المتطورة ونقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة فى هذا الصدد للصناعة المحلية.. لافتا إلى حرص الوزارة الدائم على التشارك مع الأشقاء العرب فى مختلف المجالات للتصنيع المشترك لمنتجات يتم تسويقها فى المنطقة العربية والإفريقية.