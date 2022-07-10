سفير ألمانيا يهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال هارتمان - فى بيان نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "يذكرنا عيد الأضحى بفداء الإنسان وبرحمة الله التى أسبغها على عباده، وهذا المعتقد هو قاسم مشترك فى جميع الأديان، وهذا القاسم المشترك هو الأساس الذى يمكن أن يربط بين اليشر جميعا.. بهذا المعنى أتمنى لكم ولأسركم عيدا سعيدا مباركا".

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