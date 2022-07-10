«مصر للطيران» تجتاز تقييم المخاطر بجميع الأنشطة بالتعاون مع GHS الأمريكية

جدة - نرمين السيد - اجتازت شركة مصر للطيران تقييم مخاطر السلامة الذى قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التى تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التى تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من 3 وحتى 7 يوليو الحالى.





وقدمت شركة GHS تقريرا يؤكد أن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدنى المصرى وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوى.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمراجعة والتى حضرها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصر للطيران وشركة GHS.

قدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بمصر للطيران على اجتياز التقييم وتعاونهم المثمر مع فريق العمل الذى قام بالتقييم، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التى تمر بها صناعة النقل الجوى على مستوى العالم إلا أن جميع شركات مصر للطيران تمضى بخطى ثابتة نحو التطوير وتحرص على اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية فى كل أنشطة العمل.

وأكد أبوالعينين أن اجتياز الشركة لهذا التقييم هو أحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران رائدة فى مجال تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة، وأضاف أنه تم إجراء المراجعة للتأكد من تطبيق وتحقيق جميع أهداف الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة وهو ما أشاد به الوفد، حيث تعد شركة GHS الأولى عالميا فى تقيم المخاطر لشركات التأمين.

ومن جانبه، قدم الطيار محمد بدوى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذى شارك فى تقييم المخاطر على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز والذى أشاد به وفد شركة GHS، وأكد بدوى أن مصر للطيران حريصة على تطبيق واتباع تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) والامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدنى المصرى (ECAA)، والتوافق مع أفضل التطبيقات الحالية فى صناعة النقل الجوى التى تؤدى إلى نتائج إيجابية وتطور سريع على كافة الأصعدة.

ومن جانبه أعرب GEORGE SNYDER رئيس مجلس إدارة شركة GHS عن سعادته بالتعاون مع مصر للطيران على مدار 5 أعوام تم خلالها عدة زيارات وجدوا خلالها كل الدعم والتعاون فى تطبيق المراجعات على أكمل وجه، كما قدم التهنئة للطيار عمرو أبو العينين على اجتياز الشركة للتقييم وعلى حسن تعاون فريق العمل المشارك فى المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عال من الشفافية وجودة الأداء فى تطبيق جميع المتطلبات المطلوبة بكفاءة عالية. وأضاف "نحن هنا موجودون لتفعيل وتقدير المجهود الكبير الذى تقوم به مصر للطيران ولكى نعزز الثقة بأداء الشركة لدى شركات التأمين".

يذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمنى لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوى ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إدارى متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.