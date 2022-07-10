جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، إنه سيجرى تنفيذ حملات مفاجئة لرصد أية مخالفات بناء وتعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مكلفا وحدة المتغيرات المكانية برصد أية تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.





وشدد محافظ القليوبية، فى بيان اليوم الأحد، على أهمية رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأية محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجها رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وبأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدى اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها. كما وجه بمحاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة، مشيدا بوحدة المتغيرات المكانية التى ترصد على مدار الساعة أية تعديات، وتبلغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات مفاجئة لرصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.