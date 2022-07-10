توزيع 30 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة والأحياء والمراكز باستكمال جهود رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات كنس الشوارع الرئيسية والفرعية.





جاء ذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا على البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

وأكد راشد، خلال جولته الميدانية لمتابعة حالة النظافة بالشوارع وجهود رفع المخلفات، أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنظيم الورديات على مدار اليوم وضمان عدم تأثر حالة النظافة بالشوارع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم توزيع 30 ألف كيس قمامة مجانا على رواد الحدائق العامة والمتنزهات فى أول أيام عيد الأضحى المبارك من إجمالى 150 ألف كيس تم تجهيزهم لتوزيعهم خلال أيام العيد، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرامنت.

وأوضح راشد، أن المجازر الحكومية بالمحافظة استقبلت 1051 أضحية للمواطنين خلال أول يوم لعيد الأضحى المبارك للذبح، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام، مشيرا إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين للذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى وكذا فرض غرامة على المخالف مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.