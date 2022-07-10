وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة فى مطروح

جدة - نرمين السيد - وتأتى زيارة الوزير للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل أى عقبات تواجه المنظومة الصحية، بالتزامن مع زيادة أعداد المترديين على المناطق الساحلية والمقاصد السياحية، خلال فصل الصيف.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل وغرف العمليات الجراحية والولادة والعناية المركزة، ووجه برفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة إلى 6 أسرة بدلا من 3 فقط.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير تفقد مقر كلية التمريض الخاص بالمستشفى، والتابع لجامعة مطروح، كما تفقد جهاز الأشعة المقطعية ووجه بسرعة استحداثه ورفع كفاءته لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وتابع أن الوزير حرص على تفقد أجهزة التعقيم، واطمئن على كفائتها، ووجه بتنفيذ الصيانة الدورية للمصاعد والأجهزة الطبية لكافة الأقسام المختلفة للمستشفى، وفقا لجداول الصيانة المحددة، كما وجه بتوحيد الزى الرسمى للأطقم من عاملى النظافة بالمستشفى.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير تأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أرصدة الدم بكافة الفصائل والبلازما، بالإضافة إلى مخزون الأمصال والطعوم الخاصة بفيروس كورونا والأمراض الأخرى، كما تأكد من توافر القوى البشرية من أطقم الأطباء والتمريض على مدار ال 24 ساعة، وفقا لجداول طوارئ العيد، للتعامل مع أى مستجدات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك، وطوال فصل الصيف.

وأشار إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 25 سريرا، تشمل 15 سرير داخلى، و3 أسرة عناية مركزة، وغرفة عمليات وكشك للولادة، موضحا أن المستشفى أجرى 68 عملية جراحية تنوعت ما بين (كبرى، متوسطة، صغرى) وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022.

يذكر أن القائم بأعمال وزير الصحة والسكان تفقد مستشفى الضبعة، ورأس الحكمة، ومستشفى العلمين النموذجى بمحافظة مطروح، رافقه خلالها الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.