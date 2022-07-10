السيسى يتلقى التهنئة من رئيس وزراء الهند بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الهند أكد فى رسالته إلى الرئيس السيسى على العلاقات الوثيقة بين الهند ومصر منذ أقدم العصور.

وقال إن هذه العلاقات تقوم على وجهات النظر المتشابهة لكل من الهند ومصر فى الكثير من القضايا العالمية والتعاون الثنائى الوثيق فى المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأعرب رئيس الوزراء الهندى عن التزام بلاده ببناء شراكة جديدة على هذا الأساس، مؤكدا ثقته بأن التعاون الثنائى بين الهند ومصر سوف ينمو بسرعة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.

وأشار إلى أن هذا العيد يحتفل به أكثر من 200 مليون هندى مسلم.

ووصف عيد الأضحى بأنه احتفالية تعمل على نشر رسالة المحبة والتقوى والتضحية والتسامح وهى القيم الإنسانية العامة التى نحتاج إليها بشدة فى عالم اليوم.

كما أعرب رئيس الوزراء الهندى عن أطيب تمنياته للرئيس السيسى بدوام الصحة والعافية وللشعب المصرى الصديق بالازدهار والرخاء.