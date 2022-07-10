هيئة الدواء: ضبط ما يقارب 180 مخالفة فى حملات خلال يوليو الجارى

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى وحتى الآن؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبرى.





وأسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 1500 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وضبط ما يقارب الـ 180 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وتمكن مفتشو الهيئة بمحافظة المنوفية من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى محافظة القليوبية، تمكن مفتشو الهيئة من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة للاتجار فى المستلزمات الطبية، حيث تم تحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعيون المعدة للتغليف على أنها معقمة بخلاف الحقيقة والتى قدرت قيمتها المالية التقديرية بما يقارب مليون جنية مصرى.

وحرر مفتشو الهيئة، 5 محاضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بصيدليات قرى 3 محافظات.

ونجح مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية عبر إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة لإحدى الصيدليات بالمخالفة للقانون.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمى على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg ).

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن