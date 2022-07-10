- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 1500 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وضبط ما يقارب الـ 180 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
وتمكن مفتشو الهيئة بمحافظة المنوفية من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفى محافظة القليوبية، تمكن مفتشو الهيئة من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة للاتجار فى المستلزمات الطبية، حيث تم تحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعيون المعدة للتغليف على أنها معقمة بخلاف الحقيقة والتى قدرت قيمتها المالية التقديرية بما يقارب مليون جنية مصرى.
وحرر مفتشو الهيئة، 5 محاضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بصيدليات قرى 3 محافظات.
ونجح مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية عبر إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة لإحدى الصيدليات بالمخالفة للقانون.
كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمى على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg ).
يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء: ضبط ما يقارب 180 مخالفة فى حملات خلال يوليو الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.