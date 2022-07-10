«البيئة»: نسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات

جدة - نرمين السيد - وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والمهندس مصطفى خيرت رئيس مجلس إدارة شركة " انفيرون أدابت"، بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والشركة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قيام شركة انفيرون ادابت برصد ومراقبة مقدمى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتى كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، التى يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمى والتخطيطى والرقابى، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمى وتنفيذ حوار مجتمعى يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات فى مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذى عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال إدارة المخلفات والمشاركة المجتمعية فى حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، فيما يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى التصدى لمشكلة المخلفات، فى علاقة من المنفعة المتبادلة التى تساهم فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتى تساهم فى حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات وآثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش فى مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

من جانبه، أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل شركتى "انفيروماستر" و"ارتقاء" لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حيا، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تعمل فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلا للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وكذا تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء.

وأضاف محمود شعراوى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوى المواطنين بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التى تم توقيعها مع الشركتين خاصة بعد التيسيرات والدعم التى قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة.

وأشار شعراوى إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكترونى بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص فى المهام الموكلة إليه والمحاسبة على أى تقصير وفقا للالتزمات المتعاقد عليها.

بدوره، أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى جميع أحياء القاهرة والتى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركة انفيروماستر بالمنطقة الشرقية وشركة ارتقاء بالمنطقة الغربية لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات فى الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها العاصمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة، مشيرا إلى أن الدولة قدمت كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع.

وأكد المهندس مصطفى خيرت رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرون أدابت" تعهد الشركة ببذل كل الجهود اللازمة لنجاح منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة وإحداث نقلة حضارية فى العاصمة خلال الفترة المقبلة.

كما قدم خيرت الشكر لوزيرى التنمية المحلية والبيئة على الدعم الذى تم تقديمه للشركة خلال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة مطلوبة من التعاقد.