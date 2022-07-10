وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مواطن مصرى عمل فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة أسرة المواطن المرحوم "خ.ع.ع" من محافظة الفيوم ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، حيث كان يعمل فى إيطاليا قبل وفاته.





وأوضح هيثم سعد المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، مشيرًا إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات الإيطالية ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشا كاملا.

وقال الملحق العمالى أن مكتب التمثيل العمالى بميلانو تواصل مع أسرة المتوفى لإرشادهم إلى المستندات اللازمة للحصول على هذه المستحقات، وفور تسلم المكتب لهذه المستندات قام ببحثها وتسليمها إلى الهيئة.

ونجح مكتب التمثيل العمالى بالتواصل المستمر والفعال مع الهيئة لتسوية المستحقات التأمينية للورثة، حيث تقرر صرف معاش شهرى لهم اعتبارا من شهر يوليو الجارى، فضلا عن قيمة المعاشات المستحقة لهم منذ وفاة المورث حتى تاريخ الصرف بما يعادل نحو 70 ألف جنيه، والتى تم تحويلها على حسابهم البنكى بجمهورية مصر العربية.

وأشار الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى، إلى أنه تم إخطار الورثة بذلك لمتابعة حسابهم البنكى واستلام مستحقاتهم.

وتقدمت أسرة المرحوم بخالص الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو على الجهود المبذولة فى هذا الشأن.