وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة ويطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى الضبعة المركزى، وذلك فى إطار متابعة سير العمل بخطة الوزارة للتأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بزيادة القوى البشرية من الأطباء فى تخصصات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، التجميل) كما وجه بسرعة صرف المستحقات المالية لأطباء التعاقد، وبالإسراع فى تجهيز مسكن ملائم للأطباء لتحسين بيئة عملهم.

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام (الطوارئ والاستقبال، العيادات الخارجية، العناية المركزة، العمليات الجراحية)، وتابع انتظام حضور الأطباء، وأطقم التمريض، والفرق الطبية، وفقا لجدول طوارئ عيد الأضحى، وراجع توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزير راجع خطة التأمين الطبى للمستشفى للتعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، وتأكد من توافر أدوية البروتوكول الخاصة بالفيروس، مشيدا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بين العاملين بالمستشفى.

وأضاف أن عدد العمليات الجراحية التى أجريت بمستشفى الضبعة فى الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022، تصل إلى 395 عملية جراحية، ما بين عمليات كبرى، ومتوسطة، وصغرى.

وقال إن الوزير وجه بالالتزام بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية بكافة أقسام المستشفى، ومنها (الأشعة، المعامل، الحضانات، العمليات الجراحية)، وكذلك صيانة المصاعد وأجهزة التكييف المركزى، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم خدمات تتناسب مع معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 47 سريرا، منها 25 سرير داخلى، و6 أسرّة عناية مركزة، و4 عناية متوسطة.