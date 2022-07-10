«التعليم العالى» تعلن البرامج الدراسية للذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة تهتم بدعم التخصصات الجديدة فى مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعى، من خلال توفير تدريبات عملية متميزة، لتأهيل خريجين قادرين على التعامل مع هذه التخصصات المعاصرة، والتى تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، مشيرا إلى أن الاهتمام المتزايد بهذه البرامج الدراسية يأتى استجابة لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير المقدم لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، تضمن طرح الجامعات الحكومية العديد من البرامج الدراسية المتميزة فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية، وتشمل:

• جامعة القاهرة: تطرح برامج (هندسة البرمجيات وتكنولوجيا الشبكات – الحوسبة المعلوماتية).

• جامعة عين شمس: تطرح برامج (تقنية المعلومات الحيوية - هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعى - الأمن السيبرانى - الوسائط المتعددة الرقمية - حوسبة الروبوتات).

• جامعة الإسكندرية: تطرح برامج (الحوسبة وعلوم البيانات - الأمن السيبرانى - تحليلات الأعمال - النظم الذكية - تحليلات الوسائط الإعلامية - تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية).

• جامعة أسيوط: تطرح برامج (هندسة البرمجيات – نظم المعلومات الحيوية).

• جامعة حلوان: تطرح برامج (هندسة البرمجيات - المعلومات الطبية).

• جامعة بنها: تطرح برامج (تكنولوجيا الشبكات والمحمول - أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية - المعلوماتية الطبية).

• جامعة دمياط: تضم أقسام (علوم الحاسب - نظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات).

• جامعة مدينة السادات: تطرح برامج (علوم الحاسب - الذكاء الاصطناعى - نظم المعلومات - المعلوماتية الحيوية).

• جامعة بنى سويف: تطرح برامج (المعلوماتية الطبية - علوم الحاسب - نظم المعلومات - الوسائط المتعددة - تكنولوجيا المعلومات).

• جامعة المنصورة: تطرح برامج (هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعى - المعلوماتية الطبية).

• جامعة الزقازيق: تطرح برامج (الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات - المعلوماتية الطبية - نظم المعلومات - الجيو معلوماتية - علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - بحوث العمليات ودعم القرار).

• جامعة الفيوم: تطرح برامج (الذكاء الاصطناعى - المعلوماتية الحيوية).

• جامعة كفر الشيخ: تطرح برامج (المعلوماتية الحيوية - الذكاء الاصطناعى الحيوى).

• جامعة سوهاج: تطرح برامج (الذكاء الاصطناعى – الحوسبة والمعلوماتية).

• جامعة السويس: تضم أقسام (علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - هندسة البرمجيات - نظم المعلومات - الذكاء الاصطناعى).

• جامعة المنيا: تطرح برامج (الحوسبة والمعلوماتية الحيوية).

• جامعة قناة السويس: تضم أقسام (نظم المعلومات - العلوم الأساسية).

• جامعة دمنهور: تضم أقسام (علوم الحاسب - نظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المتعددة).

• جامعة طنطا: تضم أقسام (علوم الحاسب - هندسة البرمجيات - تكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات).

• جامعة المنوفية: تطرح برامج (هندسة البرمجيات تابع لقسم علوم الحاسب - الحوسبة والمعلوماتية الحيوية تابع لقسم نظم المعلومات).

• جامعة مطروح: تطرح برنامج (الذكاء الاصطناعى).

• جامعة العريش: تضم أقسام (علوم الحاسب - نظم المعلومات - تكنولوجيا المعلومات).

• جامعة جنوب الوادى: تضم أقسام (علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات - الذكاء الإصطناعى).

• جامعة الأقصر: تضم أقسام (علوم الحاسب - الوسائط المتعددة - تكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات).