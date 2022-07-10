القوى العاملة: تعيين 1136 شاباً والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 01:25 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1136 شاباً ، منهم شاب قادر باختلاف من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1469 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل للأجانب من 10 جنسيات يعملون في نطاق المحافظة ، فضلاً عن صرف 18 ألف جنيه لـ 13 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، وتسجيل 13 عاملاً جديداً .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 200 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعقد 5 ندوات توعية ، كما تم تلقى 59 شكوى عمالية تم تسوية 10 شكاوى منها ودياً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 23 شكوى ، و 26 شكوى ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 18 منشأة ، وإعادة التفتيش على 63 منشأة ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 3 ندوات توعية ، وإجراء 42 قياس لـ 7 منشآت .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .