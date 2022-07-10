وزارة الهجرة تشارك مؤسسة مصر الخير في تعبئة وتوزيع لحوم صك الأضحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 12:28 مساءً - السفيرة نبيلة مكرم تهنئ المصريين بالخارج والداخل وتشيد بمشاركة أبنائنا من الدارسين بالخارج في إدخال البهجة على أهلنا في ربوع مصر

الرئيس التنفيذي لـ"مصر الخير": نلتزم بأقصى معايير الجودة لضمان وصول اللحوم للمستحقين في أفضل صورة.

في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في تعبئة وتوزيع لحوم صك الأضحية، وذلك بهدف توفير احتياجات الأسر المستحقة والأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في عدد من المحافظات.

وقامت السفيرة نبيلة مكرم، بمشاركة فريق الوزارة وعدد من الشباب المصريين بالخارج، بتعبئة الكراتين التي سيتم توزيعها على الأسر المستحقة بمحافظات الجمهورية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها للمصريين بالخارج والداخل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشكرها لمؤسسة مصر الخير لإعطاء الفرصة لوزارة الهجرة في المشاركة بالحملات المجتمعية التي تطلقها المؤسسة، في ظل حرص القيادة السياسية على تخصيص عام 2022 "عام المجتمع المدني".

وفي سياق متصل، ثمنت الوزيرة جهود المصريين في الخارج والداخل وحرصهم على تقديم الدعم المجتمعي خلال عدة مبادرات، مشيدة بحرص أبنائنا من الدارسين بالخارج على المشاركة بأنفسهم في إدخال البهجة على أهلنا في ربوع مصر.

من جانبه، أوضح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن هذا هو العام الثامن على التوالي الذي تطلق فيه مؤسسة «مصر الخير» حملة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، وأشار إلى أن الصك يشمل 27 كيلو لحم بلدي صافي، مقسمين إلى 18 كيلو جراما يتم توزيعهم عن المتبرع على الأسر المستحقة بعد صلاة العيد مباشرة، مع تسليم المتبرع عدد 9 كيلوجرامات موزعين كل 1 كيلو في كيس منفصل كنصيب شرعي في أضحيته.

ولفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن ما يميز صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير هو أن أننا نلتزم بأقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتنا خاصة صك الأضحية نظراً لحساسية التعامل مع اللحوم لحملة صك الأضحية من الحملات التي يتم الإهتمام باللوچستيات التنفيذية الخاصة بها من تعبئة وتغليف وتجميد ونقل وخلافه.

وأكد عبد الرحمن على أن لحوم الأضاحي لحوم بلدي مشددا على اهتمام المؤسسة بوصول لحوم الأضاحي إلى كل جزء من أرض مصر وإى كل أسرة مستحقة وذلك من خلال التعاون مع عدد كبير من الجمعيات الشريكة لمصر الخير فى جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع.

وأثنى الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، على مشاركة وزارة الهجرة في تعبئة كراتين عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوزارة من أكبر الداعمين للمؤسسة في جميع أنشطتها الخيرية، موجهاً الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على دعم الحملات المجتمعية والخيرية التي تطلقها المؤسسة بشكل متواصل.