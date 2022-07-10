«الهجرة» تشارك «مصر الخير» فى تعبئة وتوزيع لحوم صك الأضحية

جدة - نرمين السيد - ثمنت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود المصريين فى الخارج والداخل وحرصهم على تقديم الدعم المجتمعى خلال عدة مبادرات، مشيدة بحرص أبنائنا من الدارسين بالخارج على المشاركة بأنفسهم فى إدخال البهجة على أهلنا فى ربوع مصر.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأحد، أن السفيرة نبيلة مكرم، شاركت فريق الوزارة وعدد من الشباب المصريين بالخارج، بتعبئة الكراتين التى يتم توزيعها على الأسر المستحقة بمحافظات الجمهورية.

وشاركت مكرم بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" فى تعبئة وتوزيع لحوم صك الأضحية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وبهدف توفير احتياجات الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية فى عدد من المحافظات.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها للمصريين بالخارج والداخل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشكرها لمؤسسة مصر الخير لإعطاء الفرصة لوزارة الهجرة فى المشاركة بالحملات المجتمعية التى تطلقها المؤسسة، فى ظل حرص القيادة السياسية على تخصيص عام 2022 "عام المجتمع المدنى".

من جانبه، أوضح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن هذا هو العام الثامن على التوالى الذى تطلق فيه مؤسسة "مصر الخير" حملة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحى على الأسر المستحقة فى مختلف المحافظات، وأشار إلى أن الصك يشمل 27 كيلو لحم بلدى صافى، مقسمين إلى 18 كيلو جراما يتم توزيعهم عن المتبرع على الأسر المستحقة بعد صلاة العيد مباشرة، مع تسليم المتبرع عدد 9 كيلوجرامات موزعين كل كيلو فى كيس منفصل كنصيب شرعى فى أضحيته.

ولفت الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إلى أن ما يميز صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير هو أن أننا نلتزم بأقصى معايير الجودة فى جميع مشروعاتنا خاصة صك الأضحية نظرا لحساسية التعامل مع اللحوم لحملة صك الأضحية من الحملات التى يتم الاهتمام باللوچستيات التنفيذية الخاصة بها من تعبئة وتغليف وتجميد ونقل وخلافه.

وأكد عبد الرحمن على أن لحوم الأضاحى لحوم بلدى مشددا على اهتمام المؤسسة بوصول لحوم الأضاحى إلى كل جزء من أرض مصر وإى كل أسرة مستحقة وذلك من خلال التعاون مع عدد كبير من الجمعيات الشريكة لمصر الخير فى جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع.

وأثنى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، على مشاركة وزارة الهجرة فى تعبئة كراتين عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوزارة من أكبر الداعمين للمؤسسة فى جميع أنشطتها الخيرية، موجها الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على دعم الحملات المجتمعية والخيرية التى تطلقها المؤسسة بشكل متواصل.