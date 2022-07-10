الإسكندرية: تحصيل 147.5 ألف جنيه من محلات جزارة والشوادر المخالفة

جدة - نرمين السيد - نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة والكافيهات، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن تحصيل مبلغ 147 ألفا و500 جنيه من محلات الجزارة المخالفة وشوادر بيع الماشية بالطريق العام، وإزالة 88 حالة إشغال متنوع، وإيقاف أعمال بناء مخالف وبدون ترخيص فى حى وسط.





وذكرت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه تم إغلاق وتشميع منشآتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية، وضبط 3 مركبات صغيرة للسير عكس الاتجاه، بحى أول العامرية، كما تم التحفظ على 140 حالة إشغال، وتحصيل غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفة الإجراءات الوقائية والمواعيد المحددة لإغلاق المنشآت فى حى غرب. وأضافت المحافظة أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بـ 3 مناطق بدائرة حى ثان العامرية، وإزالة 162 حالة إشغال طريق بحى الجمرك وشرق، وتحصيل غرامات بقيمة 71 ألفا و500 جنيه من محلات الجزارة وسرادق بيع اللحوم المخالفة بحى أول وثانى المنتزه.

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