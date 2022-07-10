«الشؤون الإسلامية» السعودية: نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة في الحج هذا العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 10:26 صباحاً - أعلن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، ووزعت أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، إلى جانب توزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت.

وأوضح الدكتور عبداللطيف - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الوزارة بثت أكثر من 6 ملايين و700 ألف رسالة نصية توعوية بلغات عالمية، وزودت نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة، ووزعت 100 ألف عبوة مياه مبردة على ضيوف الرحمن بمسجد نمرة بمشعر عرفات، ووزعت 50 ألف عبوة مياه بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة.

وأضاف أنه تم استقبال أكثر من 100 ألف اتصال هاتفي عبر خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية، ومشاركة 4 آلاف متطوع من خلال أكثر من 120 فرصة تطوعية قدموا أكثر من 30 ألف ساعة تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.

كما أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عن نجاح خطة استضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر ذوي الشهداء وعدد من الشخصيات الإسلامية من مختلف دول العالم الذي تشرف عليه الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة كلفت أكثر من 4 آلاف موظف في منطقة المشاعر المقدسة والمنافذ والمواقيت بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمة لهم على مدار الساعة.

وأشار الدكتور عبداللطيف إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التشغيلية لحج 1443هـ، والتي تشمل الخدمات التوعوية والإرشادية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف على الحجاج وتستمر حتى مغادرة آخر حاج من ضيوف الرحمن لبلادهم.

في السياق.. بدأت أمانة العاصمة المقدسة اعتبارا من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.

ووزعت العديد من الفرق الميدانية في مشعر عرفات؛ للعمل في جميع المنطقة وبكامل الفترتين (الصباحية والمسائية) وذلك حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات؛ لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

وتضمنت خطة الأمانة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات، بعد تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية هي شمال عرفات (جبل الرحمة) وجنوب عرفات (مسجد نمرة) ومنطقة الترددية، وذلك لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيا، وتوفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.