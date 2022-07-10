رئيس بعثة الحج: غدًا تفويج حجاج القرعة من منى لمكة المكرمة بعد رمى الجمرات

جدة - نرمين السيد - أعلن علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، ورئيس بعثة الحج المصرية، بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد؛ وذلك بعد انتهائهم من رمى الجمرات.





وقال الأحمدى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن مسئولى بعثة القرعة سيبدأون بعد منتصف الليل فى تفويج الحجاج المتعجلين من مخيماتهم فى منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنه سيتم تفويج الحجيج على دفعات على مدار اليوم.

وأضاف أنه سيتم تفويج باقى الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم فى مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارا من بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم على دفعات على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بوجود تائهين خلال عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات، أو النفرة إلى المزدلفة، ومنها إلى مشعر منى، أكد رئيس بعثة الحج، أن غرف عمليات بعثة حج القرعة لم تتلق أية بلاغات بشأن وجود تائهين.

وأشار الأحمدى إلى أن الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات الله، والذى توسطه مواقف للحافلات، ساعد على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة؛ حيث تمت النفرة هذا العام فى وقت غير مسبوق، مما أدى إلى عدم وجود تائهين من حجاج القرعة خلال النفرة.