احتفالات المصريين وأداء الرئيس السيسى صلاة عيد الأضحى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة الأهرام، وتحت عنوان الرئيس يؤدى صلاة عيد الأضحى فى مسجد المشير طنطاوى، ذكرت الصحيفة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد المشير طنطاوى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب ذلك، استمع الرئيس لخطبة صلاة العيد التى تناولت قصة الخليل إبراهيم مع ابنه إسماعيل، التى تجلت فيها أعلى درجات التضحية وحسن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بعدما رزق الله الخليل إبراهيم ولدا بعد طول انتظار، وجاء الأمر الإلهى بذبح سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل.

وأوضحت الصحيفة أن خطيب العيد أشار إلى أن المولى عز وجل افتدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم، موضحا أن الدرس المستفاد من واقعة سيدنا إبراهيم وإسماعيل أن الصبر نهايته جبر.

كما تناولت الخطبة الفرصة التى يتيحها يوم العيد لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقى وصلة الأرحام، ونشر المودة والرحمة بين الناس.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان وفود الحجاج تؤدى طواف الإفاضة.. وذبح نحو مليون هدى اليوم، قالت صحيفة الأهرام، فى أول أيام التشريق، تتوجه حشود الحجاج اليوم إلى رمى الجمرات الثلاث، وهى جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، والتى تنتهى بمغيب شمس يوم الثالث عشر من ذى الحجة وبعد أن استقروا بمشعر منى، أدت جموع غفيرة من وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وتم ذبح الهدى لكل من الحاج المقرن والحاج المتمتع.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور سعود بن محمد الحتيرشى، المشرف على أعمال المجازر بالمشاعر المقدسة، قوله، إن إجمالى عدد أضاحى الهدى فى حج هذا العام تقترب من مليون أضحية، حيث إن كثيرا من حجاج الداخل والمواطنين قد أدوا فريضة الحج منفردين، والحاج المنفرد ليس عليه هدى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد باتوا ليلتهم الماضية فى مشعر مزدلفة، بعد أن وقفوا على صعيد عرفات وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتى المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بالسنة، ثم التقطوا الجمار وتوجهوا إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى.

وتحت عنوان: الداخلية توزع زهورا على المواطنين، قالت صحيفة الأخبار، شارك رجال الشرطة، بكل مديريات الأمن، المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يأتى فى إطـار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وأشارت إلى أن تلك المبادرة لاقت استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وفى نفس السياق، وتحت عنوان جولة لوزير الطيران بمطار القاهرة وتهنئة للعاملين والمسافرين، ذكرت صحيفة الأخبار، أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، قام أمس، بجولة تفقدية موسعة بمطار القاهرة الدولى عقب أدائه صلاة عيد الأضحى لمتابعة انتظام حركة التشغيل بالمطار والتى تشهد كثافة غير مسبوقة خلال أيام العيد والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستعدادات المطار لعودة حجاج بيت الله الحرام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطيران تابع انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الأمنية، حيث تفقد صالتى السفر والوصول وكاونترات إنهاء إجراءات السفر والجـوازات والأسـواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة ودرجة رجال الأعمال وبوابات السفر ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد وزير الطيران مهبط الطائرات لمتابعة انتظامية حركة التشغيل بالمهبط والتقى بعدد من العاملين، كما التقى خلال جولته بعدد من المسافرين، حيث هنأهم بعيد الأضحى المبارك واستمع إلى آرائهم ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ومقترحاتهم لتطويرها.

ووجه وزير الطيران بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطار؛ لمواجهة كثافة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة خلال فترة إجازة العيد بما يسهم فى انتظامية الحركة، كما وجه وزير الطيران بضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم ولذويهم والعمل على تيسير إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

وفى صحيفة الشروق، وتحت عنوان اليوم.. ضيوف الرحمن يبدأون أول أيام التشريق، قالت الصحيفة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم أول أيام التشريق بمشعر منى بعدما قاموا برمى جمرة العقبة ونحر الهدى ويستعدون لرمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى على مدى ثلاثة أيام.

وأشارت إلى توافد الحجاج إلى مشعر منى مع بزوغ فجر أمس، اليوم العاشـر من شهر ذى الحجة، مهللين مكبرين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج حيث شرعوا فى رمى جمرة العقبة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات.

وأوضحت أن حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها اتسمت بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق فى مشعر منى إجمالا بالمرونة فى الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

وفى صحيفة (المصرى اليوم، وتحت عنوان مصر تحتفل بالعيد: إقبال على الحدائق والشواطيء والملاهى، قالت الصحيفة، أدى ملايين المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى القاهرة والمحافظات، أمس، وسط أجواء من البهجة والفرحة، وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا متوسطا، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، للاحتفال بالعيد، كما أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة العيد، فى مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى تبادل برقيات التهانى مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، وأعرب فى برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيدها الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد انتهاء صلاة العيد، احتفل المواطنون بمظاهر العيد، فى الحدائق والمتنزهات والشواطيء، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وتنوعت الاحتفالات بين الأنشطة البحرية المختلفة فى المدن السياحية، وزينت اللنشات والفلوكة كورنيش النيل فى عدة محافظات، أبرزها الأقصر، وتوافد العديد من أهالى الإسكندرية على الكورنيش لالتقاط الصور التذكارية، عقب أداء صلاة العيد، وشهدت شواطيء المدينة إقبالا من المواطنين.

وحرص الشباب والأطفال على الاستمتاع بالعيد من خلال الملاهى، التى شهدت زحاما من تلك الفئة العمرية، ووصل سعر اللعبة الواحدة فى بعض الأماكن إلى 5 جنيهات لجذب الأطفال، كما استقبلت المجازر المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى، تحت الإشراف البيطرى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان تحصيل 10.5 مليون جنيه مستحقات 28 عاملا مصريا بالرياض، نقلت صحيفة الجمهورية عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قوله، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، نجح فى الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة ل 28 عاملا مصريا، موضحا أن إجمالى المستحقات بلغت 2 مليون و96 ألفا و319 ريالا سعوديا أى ما يعادل 10 ملايين و541 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الــ28 عاملا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وفى الشأن البرلمانى، وتحت عنوان تعزيز التعاون الاقتصادى والبرلمانى بين مصر وهولندا، قالت صحيفة الجمهورية، التقى حاتم عبد القادر سفير مصر فى لاهاى، رئيسة لجنة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى بالبرلمان الهولندى Jorien Wuite، ومجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية من مختلف الأحزاب الهولندية، فى إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادى والبرلمانى بين مصر وهولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير استعرض خلال اللقاء أهم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية فى إطار أجندة مصر للتنمية المستدامة 2030، وقدم شرحا وافيا لأهم المشروعات العملاقة والخطط القومية لتنفيذ هذه الرؤية، سواء فى مجالات الطاقة والتنمية الحضرية والنقل وتحديث شبكة الطرق الوطنية، أو فى مجالات الزراعة وإدارة المياه والتعاون بين الموانيء والتى تحظى باهتمام خاص فى إطار العلاقات الثنائية المصرية الهولندية.

كما تناول السفير عبد القادر أهم الإحصاءات والتصنيفات الدولية التى تضع مصر فى مكانة اقتصادية متقدمة، وتتوقع تحقيق الدولة المصرية مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما يطرح بدوره آفاقا أرحب للتعاون بين البلدين على المستويين الثنائى والأوروبى فى عدد من المجالات منها الطاقة والأمن الغذائى وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول أولويات التعاون بين مصر وهولندا خلال المرحلة المقبلة وجهود تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات.