حالة طقس ثانى أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار اليوم الأحد شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.





كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا لزيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وأن تنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. ومن المتوقع أن تظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الاسكندرية 31 25 وادى النطرون 35 24 طنطا 35 25 شبين الكوم 35 25 دمنهور 34 24 بلطيم 31 23 مطروح 30 23 السلوم 32 24 سيوة 35 22 بورسعيد 31 25 دمياط 31 23 الزقازيق 36 25 المنصورة 35 24 الاسماعيلية 36 23 السويس 35 24 العريش 32 24 رفح 32 23 رأس سدر 39 25 نخل 36 18 نويبع 35 25 طابا 35 24 كاترين 33 17 الطور 36 25 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 39 31 مرسى علم 36 26 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 26 المنيا 38 27 أسيوط 39 27 سوهاج 39 28 قنا 40 29 الأقصر 41 30 أسوان 41 30 ادفو 41 30 أبوسمبل 40 29 الوادى الجديد 42 27 شلاتين 38 28 ابو رماد 38 27 حلايب 34 26 رأس حدربة 33 25

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