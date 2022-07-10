جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعمل المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة العيد حتى ثالث أيام العيد مع توفير اللحوم بها وضخ كميات كبيرة من السلع بها أيضًا.





وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن غرف العمليات التى تم تشكيلها، تحت رئاسته المباشرة ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع بالأسواق. وأكد، أن كل مخبز به مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لمدة 4 أيام، وأنه تم صرف استعاضات السلع لمنافذ صرف السلع التموينية. وقالت الوزارة، فى بيان سابق لها، إن الوزير مصيلحى وجه المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع والأسواق للتأكد من توافر السلع والتزام المخابز بالعمل لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: المجمعات الاستهلاكية مستمرة فى العمل خلال إجازة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.