وزير الأوقاف: نتوقع تجاوز مبيعات صكوك الأضاحى 160 مليونا لأول مرة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن مديريات الأوقاف حققت ٢٢ مليون جنيه زيادة فى صكوك الأضاحى بنسبة زيادة تقدر بنحو ٢٠٪ عن العام الماضى لتصل إلى نحو ١٣٠ مليون جنيه بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفورى.





وأوضح، أنه من المتوقع تجاوز ١٦٠ مليونا لأول مرة فى تاريخ المشروع بخلاف مشروع صكوك الإطعام. من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه من لم تكن أخلاقه فى سوقه كأخلاقه فى مسجده فثمة خلل فى فهمه أو تطبيقه أو عمق إيمانه فالدين المعاملة وكل جسد نبت من سحت غشا أو تدليسا أو استغلالا أو أى حرام كان فالنار أولى به. وأعلن الوزير عبر تويتر، عن رحلات ترفيهية بمحافظة الإسكندرية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفى للطفل الأربعاء والخميس القادمين.

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