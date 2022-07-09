أساقفة الكنيسة يهنئون المحافظين بعيد الأضحى المبارك (صور)

جدة - نرمين السيد - فى أسيوط، استقبل المحافظ عصام سعد، الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية وكذلك الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية، ووفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، للتهنئة بالعيد.

أما فى السويس، فقد قدم الأنبا بموا أسقف إيبارشية المحافظة، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة لعبد المجيد صقر محافظ السويس، ولنواب البرلمان والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

وشملت زيارات التهانى، لقيادات محافظة المنيا، كل من الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وأساقفة الكنيسة الأرثوزكسية بمحافظة المنيا.

كذلك قدم التهنئة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، والأب كيرلس مكسيموس، راعى كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بالمنيا، بالإضافة إلى عدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك فى جو ملئ بالمحبة والأخوية.

كما زار الأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، يرافقه الأب صموئيل جرجس، راعى كنيستى القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا، والقديسة تريزا بالمحلة الكبرى، والشماس الإكليريكى مينا زكى، ووفد من مجلس الكنيسة، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد الأب برنابا خلال اللقاء على روح المحبة والمودة، التى تجمع بين المسيحيين، والمسلمين، كنسيج وطنى واحد، كما عبر عن امتنانه لجهود المحافظ، من أجل النهوض بالمحافظة، ورحب الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية بالأب برنابا فانوس، والوفد المرافق له، مشيرا إلى عمق مشاعر المحبة، والأخوة بين المصريين، بمختلف فئاتهم، وطوائفهم.

وقدم القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية التهنئة أيضا للدكتور محمد حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ولجنة الإخوة الإنسانية بالدلتا، بعيد الأضحى المبارك.

وفى المنوفية، حرص الأب برنابا فانوس على تهنئة إلى إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وجميع قيادات المحافظة، بعيد الأضحى المبارك.

وفى سوهاج، هنأ الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، طارق الفقى، محافظ سوهاج، بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وحرص أيضا نيافة المطران على تهنئة الشيخ محمد حسانين عبدالله، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية.



وقدم أصحاب النيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو يرافقهما وفد من الدير وكهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة لأشرف عطية محافظ أسوان، حيث قدموا التهنئة بالعيد لنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وزار نيافتهما والوفد الكنسى، مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء هشام سليم مدير الأمن وقيادات المديرية.