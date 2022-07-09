خلال العيد.. رفع درجة الاستعداد بـ 12 مستشفى فى مدن ومراكز مطروح

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بـ 12 مستشفى فى مدن ومراكز محافظة مطروح، ضمن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المترددين على المدن الساحلية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده القائم بعمل وزير الصحة، أثناء تفقده مستشفى العلمين النموذجى، مع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولى مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح.

وجه الوزير الشكر لجميع الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الطبية لجهودهم المبذولة فى خدمة المرضى، مهنئًا جميع العاملين فى القطاع الصحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بمحاور خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى بمحافظة مطروح، والتى يتم تطبيقها بجميع المحافظات، وتتضمن توافر جميع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، سواء "العلاجية أو الوقائية أو الإسعافية".

وتابع أن الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الدم والبلازما، بالإضافة إلى مخزون الأمصال والطعوم بجميع مستشفيات المحافظة، مشددًا على تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف أن الوزير راجع الربط بين غرفة العمليات الفرعية بمحافظة مطروح وغرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبى وكافة المستجدات أولًا بأول، موجها باستمرار تكثيف حملات التفتيش على الأغذية بالمنشأت الغذائية والمطاعم والمحال التجارية.

وذكر أن الوزير تفقد أقسام مستشفى العلمين النموذجى والذى يأتى فى مقدمة المستشفيات التى يتردد عليه أعداد كبيرة من سكان وزائرى محافظة مطروح، على مدار الــ 24 ساعة، نظرًا لموقعه الجغرافى، بالكيلو 107 طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلى.

وأوضح أن المستشفى يعمل بطاقة 54 سريرًا داخليًا، و18 سرير رعاية مركزة، و7 ماكينات غسيل كلوى، و10 حضانات أطفال، و13 سريرا بقسم الطوارىء بالإضافة إلى أقسام المعامل، والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كما يضم المستشفى 6 غرف عمليات لمختلف التخصصات، لاسيما الدقيقة والنادرة.

يٌذكر أن قد أجرى زيارة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظتى البحيرة ومطروح، بدأها بزيارة مستشفى وادى النطرون التخصصى، ثم مستشفى الحمام المركزى، بالإضافة إلى تفقد نقاط تمركز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بالطرق الساحلية.